В Челябинске трамвай столкнулся с автомобилем

Новая рабочая неделя в Челябинске началась с происшествия с общественным транспортом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 8 часов утра трамвай, двигаясь по проспекту Победу и поворачивая на кольцо на улице Чичерина, столкнулся с автомобилем. О по страдавших не сообщается. После этого в течение часа трамваи доезжали только улицы Ворошилова, а пассажиры, направлявшиеся дальше, вынуждены были идти до места назначения пешком. Сейчас движение до Чичерина восстановлено.

Челябинск, Павел Зварзин

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