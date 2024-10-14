Ученые открыли тайну происхождения и захоронения Колумба

Испанские ученые открыли тайну происхождения и захоронения Христофора Колумба. Об этом они сообщили в программе «ДНК Колумба: его истинное происхождение», вышедшей в выходные на одном из национальных каналов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед группой исследователей под руководством судебного эксперта Мигеля Лоренте была поставлена задача выяснить, на самом ли деле в Севильском соборе хранятся останки великого путешественника.

Напомним, что Колумб умер в Вальядолиде (Испания) в 1506 году, но пожелал быть похороненным на острове Эспаньола, который сегодня делят Доминиканская Республика и Гаити. Его останки были перевезены туда в 1542 году, затем в 1795 году перевезены на Кубу, а затем в 1898 году в испанскую Севилью. Но в отношении последнего факта были сомнения. Ученые потратили 22 года, чтобы его подтвердить.

Они сравнивали ДНК костей, найденных в Севильском соборе, с ДНК родственников и потомков легендарного мореплавателя, в частности с останков его сына Эрнандо и брата Диего. Проблема осложнялась тем, что сравниваемые ДНК были «очень частичные». Но в итоге исследователи пришли к выводу, что Севилье похоронен именно Колумб.

Теперь они собираются определить происхождение путешественника.

Сейчас основная версия строится на том, что он был генуэзцем. Но есть версии о польском, испанском и еврейском происхождении мореплавателя. Кроме того, существуют теории о греческом, баскском, португальском и британском происхождении.

«У нас есть ДНК Христофора Колумба, очень частичная, но достаточная. У нас есть ДНК Эрнандо Колона, его сына, – сообщил Лоренте в программе. – И в хромосоме Y (мужской), и в митохондриальной ДНК (женской) Эрнандо есть черты, совместимые с еврейским происхождением».

«Генетические данные показывают, что, помимо того, что Колумб был евреем, он родился на западной дуге Средиземноморья. Изученные линии помещают его в средиземноморскую Испанию среди сефардов», –добавил судебный эксперт.

Мадрид, Анастасия Палей

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