В Челябинской области ушел в отставку глава минспорта

В Челябинской области ушел в отставку министр физической культуры и спорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Гриб сам сообщил в соцсетях, что в данной должности сегодня работает последний день. Губернатор Алексей Текслер назначил его министром общественной безопасности.

Напомним, Гриб возглавлял региональное минспорта с мая 2022 года. До этого она занимал пост заместителя министра финансов Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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