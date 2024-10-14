Прокуратура начинает проверку общественного транспорта Челябинска

Накануне повышения стоимости проезда в общественном транспорте Челябинска, прокуратура заявила о намерении проверить организации общественных перевозок.

Поводом стали многочисленные публикации в прессе и жалобы в соцсетях.

«В ходе проверки будет дана оценка действиями должностных лиц, ответственных за организацию перевозок и содержания дорог на территории города Челябинска.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в ведомстве.

Одно из нарушений уже нашли: маршруты №№19, 40, 91, 128 работают по регулируемому тарифу на основании заключенных государственных контрактов, но не обеспечили работу терминалов безналичной оплаты проезда, а также не предоставляли льготный проезд тем, кому это положено по закону.

«Руководителям организаций-перевозчиков ООО «Автолайн», ООО «Автотранспортное предприятие 1», «Автолайн», ООО «Новые дороги» внесены представления об устранении нарушений требований закона, – сообщили в ведомстве. – В результате принятых мер с водителями автотранспортных средств проведена разъяснительная работа, на каждом маршрутном автобусе обеспечено наличие информационных табличек о возможности оплаты проезда социальной картой. К дисциплинарной ответственности привлечено 4 виновных должных лица».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube