В Челябинске подростки повредили сразу 8 автомобилей

В центре Челябинска подростки повредили сразу 8 автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером во дворе дома №88 на улице Свободы. Два приятеля лет 12 вертелись около припаркованных машин, и хозяйка одной из них прогнала их с парковки. А через некоторое время обнаружила, что у ее автомобиля пропали дворники и номера, вырвано одно из зеркал заднего вида, помята крыша. Пострадали и другие припаркованные рядом машины. Хозяин каждой из них оценил ущерб в десятки тысяч рублей.

Автовладельцы обратились в полицию, приложив к заявлениям видео с одной из камер наружного наблюдения, запечатлевшей, как мальчики скручивают номера с одной машине. Юных хулиганов ищут.

Челябинск, Павел Зварзин

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