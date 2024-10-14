Южноуральцы отсудили у ПАО «Аэрофлот» деньги за аннулированные билеты

Десять южноуральцев отсудили у ПАО «Аэрофлот» деньги за аннулирование билетов.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, южноуральцы на официальном сайте компании приобрели билеты по выгодной цене, но позже «Аэрофлот» аннулировал эти билеты, заявив, что произошел сбой, поэтому цены на сайте оказались занижены и не соответствовали действительности.

«Потребители были вынуждены приобретать билеты повторно по более высокой стоимости. При этом, в добровольном порядке требования потребителей о возмещении понесенных ими убытков ПАО «Аэрофлот» не удовлетворило. В качестве основания одностороннего отказа от вышеуказанных договоров ПАО «Аэрофлот» указало на некорректное оформление билетов в силу технических причин, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – При рассмотрении материалов дел судами установлено, что размещенное на сайте ПАО «Аэрофлот» предложение о продаже авиабилетов, согласно положениям действующего законодательства, являлось публичной офертой. Ответчик самостоятельно опубликовал оферту на заключение договора перевозки пассажиров и багажа с указанием конкретной стоимости, что свидетельствует о волеизъявлении ответчика заключить договор с любым лицом, выразившим акцепт.

В данном случае судами не выявлено признаков злоупотребления правом со стороны потребителей. Истцы, не могли знать, что предложенные перевозчиком тарифы являются заниженными, поскольку информация о тарифе размещается на сайте ответчика самим ответчиком.

Оценив представленные доказательства, суды пришли к выводу, что ПАО «Аэрофлот» не представлены доказательства, подтверждающие законность в одностороннем порядке аннулировать приобретенные истцами авиабилеты, отказаться в одностороннем порядке от исполнения заключенного договора воздушной перевозки. Отказ от исполнения договора воздушной перевозки повлек за собой невозможность истцов совершить запланированный перелет по условиям, изначально утвержденным сторонами.

По результатам рассмотрения материалов дел судами исковые требования Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и потребителей были удовлетворены. В пользу потерпевших взысканы убытки в виде разницы в стоимости приобретенных других билетов, почтовых расходов, компенсация морального вреда и штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителей.

Общая сумма присужденная в пользу потребителей составила 511 тыс рублей, в том числе компенсация морального вреда – 75 тыс рублей».

ПАО «Аэрофлот» обжаловало принятые судом решения. Однако судами апелляционной инстанции решения судов оставлены без изменения, а апелляционные жалобы ПАО «Аэрофлот» без удовлетворения.

Судебные акты вступили в законную силу и размещены в разделе «Судебная практика» Государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей.

Челябинск, Павел Зварзин

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