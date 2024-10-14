Оно как бы есть, но его как бы нет: Артем Жога отметил проблему с отоплением в Челябинской области

Власти Челябинска отчитались о 100%-ном подключении социальных учреждений и жилых домов к системе отопления.

Но признали: тепло есть не у всех. И объяснили: появились повторные локальные повреждения на теплосетях в частном секторе Металлургического и Ленинского районов. И заверили: начался внеплановый ремонт.

Однако жалобы на холодные батареи поступают не только из названных районов. Так в доме №110 по улице Кирова отопление подключили только в минувший четверг вечером, а в пятницу утром уже отключили и не вернули до сих пор.

«Мы живем: Челябинск, улица Энгельса – 83. Это общежитие аграрной академии. У нас нет отопления, хотя закон гласит с 1 октября. Неделю тому назад отключили и горячую воду. Академия ссылается на ремонт бойлерной. Но очень интересно: лето пролетело, а взялись ремонты делать с 1 октября. Помогите, потому что мы замерзаем, не моемся, рубильники не выдерживают, потому что плитки включаем – толку мало, а вырубает свет, – обратились к губернатору в соцсетях обитатели общежития. – Администрация ссылается на подрядчиков. За две недели подрядчики не сделали ничего».

Выяснилось, что в академии до сих пор не завершили ремонт системы отопления.

Много жалоб поступает с северо-запада областного центра:

В доме №62 по улице Молодогвардейцев нет отопления с четверга.

«Улица Чичерина – 29, подъезд 9. Отопления еще не подавалось ни разу. Воды горячей нет. В нашем доме где-то есть у соседей, но именно 9 подъезд, двухкомнатные квартиры стоят без отопления совсем».

На холод в квартирах жалуются и жители других городов региона.

На проблему отопления в Челябинской (а также Курганской) области обратил внимание новый полномочный представитель президента РФ в УрФО, Артем Жога:

«Поступают жалобы от жителей: на одних инженерных сетях затянулись ремонтные работы, на других до сих пор отсутствует тепло. Кроме того, в ряде муниципалитетов после пуска отопления возникли внештатные ситуации на сетях. Главным федеральным инспекторам поручено оперативно подключаться ко всем проблемным ситуациям», – прокомментировал он.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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