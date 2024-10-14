НМУ на Южном Урале объявили сразу до конца рабочей недели

Неблагоприятные метеоусловия в Челябинской области продлили сразу до конца рабочей недели.
Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в региональном министерстве экологии, в Челябинске, Коркино, Златоусте, Магнитогорске, Сатке, Карабаше, Аше до 19 часов 18 октября сохраняется режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое (действует с 19 часов 13 октября).
Напомним, утром в воскресенье, 13 октября, Челябинск накрыл смог, но НМУ объявили только вечером.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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