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Понедельник, 14 октября 2024, 19:32 мск

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Губернатор Челябинской области уволил своего «политического» зама

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил своего зама, курировавшего политический блок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служебный контракт с Анатолием Векшиным расторгается с 20 октября «по инициативе работника».

Сам Векшин с конца сентября находится в отпуске, пишет telegram-канал «Погоны и галстуки».

В отпуске находится и Виктор Мамин, лишившийся поста первого вице-губернатора. Свою отставку он объяснил тем, что в Челябинской области все, что «мог познать, изучить, получить, вынести для себя полезного, ты уже познал, получил и вынес, а дальше будет просто хождение по кругу…» (цитата из интервью Мамина изданию «Курс дела»).

Челябинск, Павел Зварзин

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