«Ак Барс» всухую разгромил «Магнитку»

Казанский «Ак Барс» на гостевом льду всухую разгромил «Магнитку» со счетом 5:0.

Как передает РИА «Новый День», первый период начался с обмена бросками по воротам соперников, оба голкипера отразили шайбы щитками. На 8-ой минуте в ходе длительной позиционной атаки шайба оказалась на синей линии, откуда Никита Лямкин пробил защиту вратаря магнитогорцев Ильи Набокова – 0:1 в польщу «Ак Барса».

Еще через 3 минуты Илья Сафонов ударил с пятака, но Набоков был начеку; шайба отскочила на клюшку Семена Терехова, который тоже не смог справиться с магнитогорским голкипером; в итоге Сафонов все-таки с пятака сумел затолкать шайбу в ворота 0:2.

Во втором периоде казанцы продолжили прессинг, магнитогорцы отчаянно сопротивлялись, но за 3 минуты до сирены казанцы вышли в контратаку «три в три», первым пытался пробить ворота Набокова Семен Кошелев, но ему не дали бросить, однако Кирилл Семенов подхватил шайбу и бросил в створ. Шайба попала в конек магнитогорского защитника Робина Пресса и отскочила в ворота – 0:3.

И тут же Артем Галимов по левому краю зашел в зону магнитогрцев, сместился в центр, проскочил между двух защитников и низом бросил между щитков Набокова – 0:4.

Магнитогорцы заменили голкипера: в ворота встал Александр Смолина. Но к концу третьего периода казанцы пробили и его. Кирилл Семенов с подачи Никиты Лямкина броском в одно касание отправил шайбу в ворота – 0:5.

Магнитогорцы не смогли даже «размочить» счет.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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