«Трактор» проиграл «Авангарду»

Челябинский «Трактор» на своей площадке проиграл омскому «Авангарду».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет открыли хозяева. На 11-ой минуте челябинцы организовали быструю атаку: Александр Кадейкин подхватил шайбу у лицевого борта, ушел в сторону и отдал в центр, Никита Тертышный, опередив защитника, ее «поймал» и отправил в ворота Ильи Проскурякова.

Гости сравняли счет на 24-ой минуте: Рид Буше перевел шайбу от борта в центр, откуда Линден Вей, продвинувшись вперед, резко бросил ее под перекладину – 1:1.

Через 4 минуты после начала третьего периода омичи вышли вперед: Дамир Шарипзянов получил пас на синей линии, продвинулся вперед, бросил, шайба рикошетом отлетела к Риду Буше, и тот мощным броском отправил ее точно под перекладину – 1:2.

Отыграться челябинцам не удалось. За минуту до финальной сирены «медведи» заменили вратаря на шестого игрока. И это стало роковой ошибкой: «ястребы» выиграли борьбу, Шарипзянов от борта накинул шайбу на ход Буше, тот тут же отправил ее в пустые ворота – 1:3.

«Трактор», выигравший пять предыдущих матчей, прервал победную серию.

Челябинск, Павел Зварзин

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