В Челябинске вросли цена на проезд в общественном транспорте

В Челябинске повысилась стоимость проезда в общественном транспорте.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в с сегодняшнего дня цена одной поездки по транспортной карте (включая пересадки) составляет 34 рубля.
Проезд по банковской карте и за наличный расчет – соответственно 37 и 43 рубля.
Льготный проезд тоже проиндексирован и повысился до 17 рублей. Выросла стоимость проезда и на пригородных маршрутах, а также в маршрутках, работающих по регулируемому тарифу.
Челябинск, Софья Артемьева
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