В Челябинске поднимают цены на проезд в маршрутных такси

Следом за общественным транспортом вырастет стоимость проезда в маршрутных такси Челябинска, работающих по нерегулируемому тарифу.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, с 8 октября 2004 года начали поступать уведомления от перевозчиков Челябинской области, работающих на муниципальных маршрутах областного центра и межмуниципальных маршрутах в границах Челябинска и Сосновского района, о намерении в период после 21 октября повысить стоимость проезда.

«Причинами повышения стоимости проезда называются рост цен на подвижной состав, топливо, техническое обслуживание, страхование, а также необходимость повышения заработной платы водителям автобусов, – пояснили в ведомстве. – На муниципальных маршрутах Челябинска, работающих по нерегулируемым тарифам, стоимость проезда вырастет в большинстве случаев с 33 до 40 рублей, на маршруте № 13 с 35 до 43 рублей».

Источник: mindortrans.gov74.ru

Источник: mindortrans.gov74.ru

Согласно пункту 5 статьи 17 Федерального закона N 220-ФЗ от 13.07.2015 (ред. от 08.08.2024) «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом…», транспортные компании, работающие по нерегулируемому тарифу, обязаны информировать уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления, установившие маршрут регулярных перевозок, и владельцев автовокзалов или автостанций в случае нахождения остановочного пункта на их территории об изменении тарифов на регулярные перевозки не позднее чем за 15 дней до дня начала применения измененных тарифов.

Почему ряд перевозчиков, приславших уведомление после 7 октября, повышают цены с 21 октября, в региональном миндортрансе не поясняют.

Челябинск, Софья Артемьева

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