В Челябинске снова изменили схему движения мимо ЖК «Территория»

В Челябинске снова изменили схему движения мимо строительной площадки метротрама на въезде в ЖК «Территория».

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном миндортрансе, для укладки асфальтобетонного покрытия объездной дороги в период с 15 октября до 20-00 23 октября будет закрыто движение с северной стороны строительной площадки №115 по улице Овчинникова.

«Проезд, в том числе для жителей ЖК «Территория», обеспечивается в соответствии с прилагаемой схемой. Сквозной проезд по улице Овчинникова также обеспечен с южной стороны строительной площадки», – пояснили в ведомстве.

Источник: миндортранс Челябинской области

Челябинск, Павел Зварзин

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