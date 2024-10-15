В Челябинске снова изменили схему движения мимо ЖК «Территория»

В Челябинске снова изменили схему движения мимо строительной площадки метротрама на въезде в ЖК «Территория».
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном миндортрансе, для укладки асфальтобетонного покрытия объездной дороги в период с 15 октября до 20-00 23 октября будет закрыто движение с северной стороны строительной площадки №115 по улице Овчинникова.
«Проезд, в том числе для жителей ЖК «Территория», обеспечивается в соответствии с прилагаемой схемой. Сквозной проезд по улице Овчинникова также обеспечен с южной стороны строительной площадки», – пояснили в ведомстве.
Источник: миндортранс Челябинской области
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»