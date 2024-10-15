В России вырос объем бытового мусора

В 2023 году среднестатистический житель России оставил после себя 322,3 кг мусора. Это на 3,1%, или почти на 10 кг больше, чем годом ранее. Общий объем сгенерированного бытового мусора в стране вырос за год на 1,3 млн тонн – до 47,2 млн тонн. Исследование проводила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в зависимости от региона масса твердых коммунальных отходов (ТКО) на душу населения различается до 5 раз.

Первое место по генерации мусора в 2023 году заняла Магаданская область (в среднем 646,3 кг на человека в год), далее следуют Адыгея (605,8 кг), Новгородская область (501,7 кг), Амурская область (496,7 кг) и Чукотский автономный округ (480 кг).

Наименьший объем мусора приходится на одного среднестатистического жителя Бурятии (127,2 кг в год), Хакасии (153,3 кг), Тывы (204,3 кг), Дагестана (213,2 кг) и Марий Эл (217,6 кг).

Наибольший объем коммунальных отходов закономерно производят самые густонаселенные регионы. Максимальный удельный вес пришелся на Московскую агломерацию – жители столицы и области сгенерировали чуть менее одной пятой всех ТКО страны (18,9%). Далее следуют Краснодарский край (5,1% от совокупного объема ТКО), Санкт-Петербург (3,4%), Татарстан и Свердловская область (по 3,1%), Ростовская область (2,8%), Самарская область (2,4%), замыкают десятку Нижегородская, Воронежская область и Башкортостан (по 2,1%).

На долю Челябинской области приходится 2% от всего сгенерированного бытового мусора в стране. Каждый южноуралец в прошлом году произвел в среднем 276,2 кг ТКО.

Москва, Игорь Юров

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