ММК подтвердил статус отраслевого лидера в области ESG-прозрачности

Группа ММК в очередной раз подтвердила статус лидера в области ESG-прозрачности по итогам ежегодного рэнкинга, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основе анализа нефинансовых отчетов компаний-участников рынка черной металлургии за 2023 год.

Аналитики агентства оценивают ESG-прозрачность бизнеса по четырем основным блокам: окружающая среда, общество, качество управления и стандарты нефинансовой отчетности. При подготовке текущего рэнкинга учитывались два новых показателя – аудит практик ответственного инвестирования финансовых компаний и следование методическим рекомендациям Минэкономразвития по подготовке ESG-отчетности.

«Устойчивое развитие – неотъемлемая часть корпоративной стратегии ММК. Компания учитывает передовые практики и одинаково внимательно относится ко всем аспектам ESG. Мы работаем над снижением техногенного воздействия на окружающую среду, заботимся о здоровье и благополучии наших сотрудников, продолжаем развивать управленческие практики. Важным направлением для Группы также является реализация социальных и благотворительных программ. Кроме того, мы активно работаем над повышением качества раскрытия нефинансовой отчетности для обеспечения открытого и прозрачного диалога с заинтересованными сторонами, что и было высоко оценено аналитиками рейтингового агентства», – отметила руководитель по устойчивому развитию и связям с инвесторами ММК Ярослава Врубель.

Группа ММК продолжает двигаться к достижению поставленных целей и реализации своей Стратегии, неотъемлемой частью которой является устойчивое развитие. Это подтверждает приверженность Группы принципам устойчивого развития и стремлению к балансу между экономическими, социальными и экологическими аспектами бизнеса, включая эффективное управление рисками.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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