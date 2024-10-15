Большинство южноуральцев считают, что в регионе слишком много мигрантов

80% жителей России считают, что мигрантов в стране стало слишком много. В Челябинской области придерживающихся такой точки зрения больше – 89%. За год количество таких ответов увеличилось на 20%. Исследование, в котором приняли участи 3 тысячи человек из различных регионов в сентябре провели аналитики портала hh.ru.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь 4% южноуральцев считают количество иностранных работников в регионе адекватным, еще 4% думают, что можно привлечь больше (в основном, такое мнение высказывают представители сфер маркетинга, общепита и туризма, добычи сырья, розничной торговли и IT), примерно столько же затруднились оценить обстановку. Остальные ситуацией недовольны.

Чаще других отвечали, что «мигрантов много, могло бы быть и поменьше» представители сфер транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%).

При этом две трети респондентов уверены, что, главным образом, в регионе мигрантов трудоустраивают предприниматели, сами приехавшие из-за границы. Более половины считают, что условия, на которые соглашаются мигранты, не подходят для местных жителей.

35% участвовавших в опросе южноуральцев считают, мигранты должны работать там, где не нужно квалификации – дворниками, грузчиками и так далее. 7% уверены, что приезжие могут занимать рабочие места в любых сферах, где есть дефицит кадров. А 47% жителей Челябинской области выступают категорически против трудоустройства мигрантов в регионе.

Челябинск, Софья Артемьева

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