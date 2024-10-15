На ЧМЗ снова не будут ходить трамваи

В Металлургическом районе Челябинска снова закрывают движение трамваев.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, В среду, 16 октября, с 10 до 17 часов закрывается движение вагонов от кольца Першино до Доменной. Это связано с необходимостью асфальтировать переезд на пересечении улиц Черкасской и 50-летия ВЛКСМ.

Трамваи будут ходить:

3, 14, 19, 20 – из центра и с северо-запада до Першино;

10 – по маршруту ЦХП – Коксохим.

Челябинск, Павел Зварзин

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