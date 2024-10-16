В одном из крупных городов Южного Урала закрыли инфекционное отделение, а детей переводят во взрослую больницу

В Миассе закрыли инфекционное отделение – некому работать.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, в городе с населением свыше 160 тысяч человек нет врачей-инфекционистов, а также специалистов, способных возглавить соответствующее подразделение. Приехать работать в Миасс из других городов тоже никто желания не изъявил.
Поэтому больных направляют в Челябинск и Златоуст, а детей с тяжелыми формами ОРВИ – в педиатрическое отделение миасской горбольницы №2.
Жители города опасаются, что скором могут закрыть и педиатрическое отделение: якобы, завотделением увольняется, а замену ей найти не могут.
В минздраве отрицают, что отдаление собираются закрывать, но признают, что не могут найти ему руководителя: «Педиатрическое отделение продолжает работать в плановом режиме. На время отпуска заведующей администрация активно ищет специалиста, который будет исполнять обязанности врача на предстоящие отпускные недели».
Между тем, горожане добавили подробности к «медицинской ситуации» в Миассе:
Минздрав оказался не в курсе истории с переводом детей во взрослую больницу и затребовал персональные данные автора сообщения.
Миасс, Павел Зварзин
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