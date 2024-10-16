Главу Росприроднадзора Челябинск встретил буро-серой дымкой

В Челябинске открылся всероссийский Детский экологический форум.

В его работе принимают участие председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, а также глава Росприоднадзора Светлана Радионова.

«Хорошо что вы к нам приехали! – приветствуют челябинцы главу надзорного ведомства на ее странице в telegram. – Сегодня утром еду на работу и смотрю, что над городом видно не голубое небо, а серо-коричневую муть, и думаю: а как мы этим дышим? Сегодня безветреная погода, и все это осядет к вечеру в городе. Вы можете помочь городу Челябинску с решением вопроса о выбросах в атмосферу?»

«Здравствуйте, над городом черное небо, мы задыхаемся. Просьба срочно отреагировать», – автор этого поста просит обратить внимание на видео, запечатлевшее сегодняшнее утро: широкая и плотная буро-серая полоса в небе над городом.

«По вечерам это облако опускается на улицы, стоит дымка, запах ужасный, остаётся металлический непонятный привкус, – пишет еще одна челябинка. – А если по дольше подышать всем этим то начинает кружиться голова».

«Над Челябинском зависла пелена смога – черно-коричневое облако держится над горизонтом, не рассеиваясь, – констатирует telegram-канал «Экостражи. Челябинск». – Синоптики заранее предупреждали, что неблагоприятные метеоусловия в Челябинске продержатся до вечера пятницы.

Система мониторинга фиксирует превышения по загрязняющим веществам в трех точках:

– на улице Российской,

– на Комсомольском проспекте,

– на улице Румянцева.

Концентрация какого именно вещества повышено, посмотреть можно только в Металлургическом районе – там «стрельнул» сероводород».

Напомним, один из основных слоганов форума, на который прибыли московские гости: «Челябинск. Здесь рождается экология».

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Челябинск, Ольга Арсентьева

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