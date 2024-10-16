Глава Росприроднадзора посоветовала детям не слушать «хрюшек»

Глава Роспотребанадзора Светлана Радионова посоветовала российским детям не слушать «хрюшек» – с таким заявлением она выступила на Всероссийском детском экологическом форуме, открывшемся в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновница завела речь о том, каких блогеров стоит слушать, а каких нет. По мнению Радионовой, о ценностях и целях любого человека говорит его отношение к окружающей среде. И если это отношение безответственное, то и внимания такой человек не достоин:

«Те, кого вы слушаете, на кого вы подписаны, про кого вы друг другу рассказываете, должны быть модными и в экологии. Если он «хрюшка», но при этом модный блогер, – нечего его слушать. Ничего он хорошего не сделает, только деньги на вас заработает», – заявила Радионова. Но не уточнила, нужно ли детям применять это правило ко всем другим людям.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube