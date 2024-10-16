Суд продлил арест экс-главе комитета градостроительства и архитектуры Челябинска

Суд продлил арест бывшему председателю комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергею Репринцеву.

Как уже сообщал «Новый День», бывший чиновник обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с июля 2017 по январь 2020 обвиняемый через посредника – депутата получал взятки от сотрудников коммерческой организации в общей сумме не менее 15,5 млн рублей за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе Челябинска, а также за исключение объекта строительства из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС.

«Сторона защиты просила изменить меру пресечения на иную, более мягкую, в том числе в виде домашнего ареста, – сообщили в региональной прокуратуре. – Суд удовлетворил ходатайство следственного органа, продлив обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца, до 16 января 2025 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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