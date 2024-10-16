Суд запретил строить многоэтажки в поселке Первый Плановый

Областной суд поддержал позицию прокурора об отмене постановления администрации города о планировке территории для строительства многоэтажных домов на территории поселка Первый Плановый в Ленинском районе Челябинска.

Прокуратура города провела проверку по коллективному обращению жителей о несогласии со строительством двух многоквартирных домов на территории поселка. Жители частных домов, проживающие на территории, подпадающей под застройку многоквартирными домами, выступили против будущего соседства.

«Проверка показала, что мнение граждан не было учтено на публичных слушаниях при рассмотрении проекта планировки территории под застройку, – сообщили в ведомстве. – Прокурор обратился в суд с иском об отмене постановления администрации от 24.08.2023 об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Барбюса, ул. Стахановцев, ул. Коммунаров, пер. Вагонный 2-й в Ленинском районе города Челябинска.

По результатам рассмотрения искового заявления 13.06.2024 Советским районным судом г. Челябинска требования прокурора об отмене незаконного нормативного акта удовлетворены в полном объеме.

Указанное решение было обжаловано ответчиком».

Челябинский областной суд с учетом позиции прокуратуры решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу администрации города Челябинска – без удовлетворения.

Челябинск, Павел Зварзин

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