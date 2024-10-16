В только что отремонтированных домах южноуральских офицеров лопаются трубы и бежит с потолка

В квартирах обитателей многострадального военного городка под Челябинском пошел дождь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жильцы домов офицерского состава в городке имени Каширина несколько лет жаловались на перебои с отоплением и водоснабжением. Этим летом губернатор дал распоряжение устранить часть проблем, после чего в поселке провели ремонт крыш почти за 34 миллиона (подрядчику успели перечислить 16 миллионов рублей). Однако исполнение этой задачи вызывает вопросы: в одном из домов в сезон дождей прорвало кровлю, и вода хлынула в квартиру.

«По словам жителей, два дома в ДОСе остаются полностью без отопления. А там, где оно есть, уже происходят порывы из-за ветхих коммуникаций. В Народный фронт поступают десятки жалоб от проживающих в военном городке. Люди также обращались с этой проблемой на прямую линию с Владимиром Путиным, – рассказывают общественники. – Мы обращаемся к губернатору региона с просьбой вновь обратить внимание на ситуацию, поскольку очевидно, что его распоряжение было исполнено ненадлежащим образом».

Челябинск, Павел Зварзин

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