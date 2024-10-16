Паруса в нашей гавани: в Челябинске презентовали проект ледового городка

Мэрия Челябинска презентовала проект главного городского ледового городка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей весной горожанам предложили выбрать тему ледовой площадки на площади Революции из 6 вариантов:

Остров сокровищ

Приключения Маугли

Герои произведений Н. К. Чуковского

Семья и любовь

Все профессии нужны, все профессии важны

Музыкальный калейдоскоп

Большинство участников голосования отдали предпочтение «Острову сокровищ».

Разработка проекта обошлась мэрии в 270 тысяч рублей. Подрядчик ледовых работ пока не определен. Между тем, сооружение городка должно начаться в ноябре и завершиться за несколько дней до нового года.

Скриншоты презентации администрации Челябинска

Челябинск, Софья Артемьева

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