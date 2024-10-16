В Челябинске резко вырос спрос на долгосрочную аренду жилья

В Челябинске резко вырос спрос на долгосрочную аренду квартир. Анализ провел портал «Авито Недвижимость».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшее увеличение зафиксированы в сегменте квартир с четырьмя и более комнатами. Обычно они не пользуются спросом из-за слишком большой площади и дороговизны, но в 3 квартале текущего года их арендовали на 41% чаще, чем ранее. Спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 29%, на «двушки» – на 27%. Самые «ходовые» – студии и однокомнатные квартиры снимали на 18% чаще.

В среднем, интерес к долгосрочной аренде жилья вырос в Челябинске на 21%, а вот предложение увеличилось всего на 6%.

Челябинск, Павел Зварзин

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