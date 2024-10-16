«Трактор» обыграл «Ак Барс»

Челябинский «Трактор» на своем льду обыграл казанский «Ак Барс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период прошел с огромным преимуществом «Ак Барса». Казанцы владели территорией, поиграли две минуты в большинстве и нанесли 33 броска в сторону ворот, 18 из которых – в створ. но так и не смогли пробить Закари Фукале. Челябинцы тоже пытались атаковать, но у них как-то все не заладилось.

Во втором периоде хозяева площадки перехватили инициативу, больше времени проводили в чужой зоне и совершили 19 бросков в створ, два из них достигли цели.

Так, на 28-ой минуте хозяева льда провели быструю атаку по центру; Михаил Котляревский бросил со средней дистанции, но в створ не попал; Чарльз Робинсон перехватил шайбу у ворот, подбросил и слета забил в дальнюю девятку – 1:0 в пользу «Трактора».

Еще через 10 минут челябинцы провели очередную быструю атаку, Робинос подхватил пас Максима Шабанова, бросил по воротам, но не рассчитал – шайба до места назначения не докатилась. Ее пытался забрать защитник казанцев Альберт Яруллин, но проиграл борьбу нападающему «медведей» Дилану Сикуре. Тот отдал пас на правый фланг, оттуда Стивен Кэмпфер набросил на пятак, где Виталий Кравцов вовремя подставил клюшку, и шайба ушла в стеку ворот «Ак Барса» – 2:0.

На 46-ой минуте защитник казанцев Артемий Князев в борьбе на пятаке толкнул в спину Котляревского и был удален на 2 минуты. Челябинцы тут же воспользовались преимуществом:

Кравцов получил обратный пас от Кэмпфера, сместился в сторону и ударил из круга вбрасывания в дальний угол. В это время Александр Кадейкин, находясь на пятаке, закрыл обзор голкиперу «Ак Барса»: Тимур Билялов не успел среагировать на шайбу – 3:0.

Выиграть всухую «медведям» не удалось: на 52-ой минуте нападающий казанцев Илья Сафонов с левого фланга сместился в сторону и прострелил в центр, шайба после рикошета отскочила к Кириллу Крутову, тот с разворота отправил ее точно в угол – 3:1.

За 2 минуты до конца матча «Ак Барс» заменил вратаря на шестого игрока, но сократить разрыв в счете не удалось.

Матч закончился победой «Трактора» – 3:1.

Челябинск, Павел Зыварзин

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