На Урале подросток получил ожоги 90 процентов тела во время приготовления ужина

Юная жительница Южного Урала получила ожоги 90% тела во время приготовления ужина.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в Коркино. Хозяйка частного дома готовила еду на газовой плите и, перепутав емкости, плеснула в кастрюлю вместо воды бензин. Жидкость вспыхнула, огонь перекинулся на ближайшие предметы и стены – дом загорелся.

Во время эвакуации 14-летняя дочь хозяйки получила сильнейшие ожоги, пострадала и женщина – обе госпитализированы.

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 36 квадратных метров.

Коркино, Павел Зварзин

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