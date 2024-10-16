Южноуральские срочники получают деньги за контракты, которые они не подписывали

Солдаты срочной службы, приписанные к чебаркульским подразделениям 90-й гвардейской танковой дивизии начали массово получать деньги за контракты, которые они не подписывали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на счета парням министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан перечисляет по 305 тысяч рублей, указывая, что произведена единовременная я выплата в соответствии с указом №920 от 30.12.2023 согласно списку № 62 – этот документ о выплатах мобилизованным и военнослужащим, набранным по призыву, при подписании контракта с Министерством обороны.

Срочники в один голос утверждают, что никаких контрактов не подписывали, но некоторые сумели «пробить» свои данные по специализированным базам и реально обнаружили себя в списке контрактников. А одному из них уже пришла первая зарплата в новом статусе.

Срочники и их близкие обратились в военную прокуратуру Челябинского гарнизона. Юристы считают, что, скорее всего, молодым людям для расторжения заключенных без их ведома контрактов придется обращаться в суд и требовать установления всех обстоятельств произошедшего.

В Центральном военном округе ссылаются называют случившееся технической ошибкой:

«Банковские переводы военнослужащим по призыву были произведены в результате технического сбоя программного обеспечения, – цитирует ответ пресс-службы округа 74.ru. – Статус данных военнослужащих не изменялся, денежные средства будут возвращены в кратчайшие сроки».

В Минсоцзащиты Татарстана заявили, что выплаты производятся на основании списков, предоставляемых военным комиссариатом Республики Татарстан совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) города Казани. При этом ведомство – всего лишь оператор выплат и не может комментировать включение военнослужащих в списки контрактников.

Срочникам, запросившим данные для возврата средств, министерство присылает официальную бумагу, в которой указаны реквизиты для перечисления денег с формулировкой «Для возможного возврата денежных средств». Указаний на аннулирование контракта, на основании которого была произведена выплата, нет. Нет и требования вернуть полученную сумму.

Юристы советуют солдатам немедленно обратиться в банк с письменным распоряжением, указав на ошибочное поступление, отказ его принимать и просьбу вернуть деньги отправителю по его реквизитам. Такое заявление необходимо написать в 2 экземплярах и не просто отправить в банк, а зарегистрировать, чтобы на руках остался экземпляр с подтверждением банка о приеме обращения.

В правительстве Челябинской области сообщили, что в курсе происходящего и контролируют ситуацию.

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Челябинск, Павел Зварзин

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