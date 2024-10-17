На северо-западе Челябинска затопило очередную оживленную магистраль

Челябинск продолжают сотрясать коммунальные аварии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня затопило улицу Братьев Кашириных: вода пошла из колодца возле дома №54. Судя по запаху, прорвало канализацию.
В мэрии аварию подтвердили: «В связи с аварийной ситуацией на сетях водоотведения произошел выход воды на проезжую часть. Аварийная бригада приступила к устранению повреждения».
Напомним, в минувшую субботу затопило улицы 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева, тогда причиной локального потопа стал порыв водовода диаметром 500 мм.
Челябинск, Павел Зварзин
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