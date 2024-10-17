Врач vs юрист: в Челябинской области составили рейтинг востребованных профессий

В Челябинской области проще всего найти работу врачам, сборщикам металлоконструкций, овощеводам, сварщикам и полицейским. Рейтинг востребованности профессий и предлагаемых зарплат по данным на 1 октября составили в Контрольно-счетной палате региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», востребованность профессии определяется коэффициентом, который рассчитывается как соотношение числа вакансий к количеству людей, работающих по этой профессии. «Чем выше коэффициент, тем больше возможностей у безработного для трудоустройства по данной специальности», – пояснили в КСП.

В пятерку самых востребованных рабочих профессий вошли:

– слесарь по сборке металлоконструкций – 282,5%;

– овощевод – 259%;

– электросварщик – 146%;

– слесарь – электромонтажник – 87%;

– изолировщик и слесарь по ремонту подвижного состава – 86%.

Самые востребованные профессии служащих:

– врач – 543%;

– полицейский – 132%;

– мастер строительных и монтажных работ – 94,5 %;

– инженер – электроник – 76%;

– судебный пристав-исполнитель – 63%.

Максимальное число вакансий на Южном Урале зафиксировано для

– подсобных рабочих – 2 тыс 648 ед.;

– монтажников – 1 тыс 242 ед.;

– врачей – 1 тыс 86 ед.;

– слесарей-ремонтников – 971 ед.;

– грузчиков – 660 ед.

Наименьшим спросом, судя по коэффициенту востребованности, пользуются:

– юристы – 0,8%;

– экономисты – 0,9%;

– бухгалтеры – 1,6%.

Наибольшие зарплаты сегодня предлагают:

– врачам – до 100 тыс рублей;

медицинским сестрам – до 95,7 тыс рублей;

– офтальмологам и стоматологам – до 90 тыс рублей.

– электромонтажникам – до 90 тыс рублей;

– электросварщикам – до 85 тыс рублей;

– слесарям по ремонту подвижного состава – до 80 тыс рублей.

Но это максимальные и единичные предложения.

Челябинск, Софья Артемьева

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