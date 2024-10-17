Врач vs юрист: в Челябинской области составили рейтинг востребованных профессий

В Челябинской области проще всего найти работу врачам, сборщикам металлоконструкций, овощеводам, сварщикам и полицейским. Рейтинг востребованности профессий и предлагаемых зарплат по данным на 1 октября составили в Контрольно-счетной палате региона.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», востребованность профессии определяется коэффициентом, который рассчитывается как соотношение числа вакансий к количеству людей, работающих по этой профессии. «Чем выше коэффициент, тем больше возможностей у безработного для трудоустройства по данной специальности», – пояснили в КСП.
В пятерку самых востребованных рабочих профессий вошли:
– слесарь по сборке металлоконструкций – 282,5%;
– овощевод – 259%;
– электросварщик – 146%;
– слесарь – электромонтажник – 87%;
– изолировщик и слесарь по ремонту подвижного состава – 86%.
Самые востребованные профессии служащих:
– врач – 543%;
– полицейский – 132%;
– мастер строительных и монтажных работ – 94,5 %;
– инженер – электроник – 76%;
– судебный пристав-исполнитель – 63%.
Максимальное число вакансий на Южном Урале зафиксировано для
– подсобных рабочих – 2 тыс 648 ед.;
– монтажников – 1 тыс 242 ед.;
– врачей – 1 тыс 86 ед.;
– слесарей-ремонтников – 971 ед.;
– грузчиков – 660 ед.
Наименьшим спросом, судя по коэффициенту востребованности, пользуются:
– юристы – 0,8%;
– экономисты – 0,9%;
– бухгалтеры – 1,6%.
Наибольшие зарплаты сегодня предлагают:
– врачам – до 100 тыс рублей;
медицинским сестрам – до 95,7 тыс рублей;
– офтальмологам и стоматологам – до 90 тыс рублей.
– электромонтажникам – до 90 тыс рублей;
– электросварщикам – до 85 тыс рублей;
– слесарям по ремонту подвижного состава – до 80 тыс рублей.
Но это максимальные и единичные предложения.
Челябинск, Софья Артемьева
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