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Четверг, 17 октября 2024, 11:42 мск

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Глава Минэкономразвития РФ собрался на дорогие курорты Южного Урала

Министр экономического развития России Максим Решетников посетит дорогие южноуральские курорты «Солнечная долина» и «Баден Баден Тургояк».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит назначен на пятницу, 18 октября. Его цель обозначена как осмотр объектов туристической инфраструктуры.

После этого глава Минэкономразвития министр и губернатор Алексей Текслер по видеоконференцсвязи примут участие в совещании с вице-премьером Дмитрием Чернышенко по подготовке к зимнему туристическому сезону.

Учитывая, что речь на совещании пойдет о готовность горнолыжных курортов, не совсем понятно, с какой целью министр намерен посетить «Баден Баден Тургояк», который специализируется на сдаче в аренду и продаже апартаментов на берегу уникального озера.

Челябинск, Софья Артемьева

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