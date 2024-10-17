Южноуральский минстрой предъявил финансовые иски 9 муниципалитетам

Региональный минстрой предъявил иски 9 муниципалитетам Челябинской области на общую сумму 130 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в картотеке арбитражных дел зафиксировано 11 исковых заявлений – по два к властям Уйского (на 25,5 млн и 3,9 млн рублей) и Аргаяшского (на 24,7 млн и 10 млн рублей) районов.

Мэриям Усть-Катава и Магнитогорска предъявлены претензии на 28,4 млн и 18,9 млн рублей соответственно. Чиновники Верхнего Уфалея, Троицкого, Верхнеуральского и Чебаркульского районов должны вернуть от 3,3 до 6,2 млн рублей, а от администрации Октябрьского района министерство требует 159 тыс рублей.

Тебования заявлены как взыскание денежных средств в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета, а также процентах за пользование чужими средствами на сумму неосновательного обогащения.

Рассмотрение исков начнется в ноябре.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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