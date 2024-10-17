На Урале священник убил собутыльника

На Южном Урале священник убил собутыльника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в селе Губернском Аргаяшского района Челябинской области.

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери выпивал с супругом работницы местной школы.

«В какой-то момент они начали конфликтовать, все вышло из-под контроля – и отец Игорь ударил мужчину. Ранения были несовместимы с жизнью», – пишет telegram-канал Mash.

Настоятелю предъявлено обвинение в убийстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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