На Урале священник убил собутыльника

На Южном Урале священник убил собутыльника.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в селе Губернском Аргаяшского района Челябинской области.
Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери выпивал с супругом работницы местной школы.
«В какой-то момент они начали конфликтовать, все вышло из-под контроля – и отец Игорь ударил мужчину. Ранения были несовместимы с жизнью», – пишет telegram-канал Mash.
Настоятелю предъявлено обвинение в убийстве.
Челябинск, Павел Зварзин
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