Смог над Челябинском усиливается

На Южном Урале ухудшились метеоусловия.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 17:00 17 октября до 19:00 18 октября в городе объявлены НМУ второй степени.
По данным министерства экологии региона, накануне в областном центре зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации в Курчатовском районе по диоксиду азота и взвешенным частицам, в Металлургическом – по оксиду азота и сероводороду.
Сегодня на ЧМЗ снова отмечено превышение ПДК по сероводороду.
Установившиеся на ближайшие сутки НМУ второй степени могут привести к трехкратному превышению ПДК по одному или нескольким элементам.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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