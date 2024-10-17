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Четверг, 17 октября 2024, 17:55 мск

Новости Челябинск

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Смог над Челябинском усиливается

На Южном Урале ухудшились метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 17:00 17 октября до 19:00 18 октября в городе объявлены НМУ второй степени.

По данным министерства экологии региона, накануне в областном центре зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации в Курчатовском районе по диоксиду азота и взвешенным частицам, в Металлургическом – по оксиду азота и сероводороду.

Сегодня на ЧМЗ снова отмечено превышение ПДК по сероводороду.

Установившиеся на ближайшие сутки НМУ второй степени могут привести к трехкратному превышению ПДК по одному или нескольким элементам.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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