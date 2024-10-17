Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл минское «Динамо». Матч только что завершился в столице Белоруссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде уральские «лисы» активно «давили» противника, контролировали лед, активно атаковали, но забить не смогли.

После перерыва минчане выровняли игру, борьба чаще происходила в средней зоне. На 39 минуте магнитогорцы оказались в меньшинстве: Дмитрий Моисеев толкнул клюшкой в спину Даниил Сотишвили и ушел на штрафную скамейку на 2 минуты. Динамовцы не только не смогли реализовать преимущество, но и позволили «Магнитке» забить в меньшинстве: Андрей

Козлов после вбрасывания перехватил шайбу, влетел в зону, сместился на левый фланг и прострелил на пятак, а Скотт Уилсон в касание переправил шайбу в сетку – 0:1.

В третьем периоде минчане усилили напор.

НА 53-й минуте Виталий Пинчук красивым финтом обыграл Владислава Еременко, выскочил на пятак, ударил и вместе вратарем уральцев с Ильей Набоковым влетел в ворота. Шайба оказалась там же.

Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин взял запрос на помеху вратарю. И судьи пересмотрели момент и решили: была блокировка голкипера. Гол «Динамо» не засчитан.

Минчане еще пару раз пытались пробить по воротам соперника, но безуспешно. На 59-й минуте главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов решил заменить вратаря на 6 игрока.

Уральцы тут же перешли в атаку: Дмитрий Силантьев заблокировал бросок Ксавье Улле от синей линии, тут же подхватил шайбу, скользнул по правому флангу и передал пас в центр на Даниил Вовченко, а тот точным броском поразил пустые ворота. Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу «Металлурга».

Магнитогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube