В Челябинской области ускорилась инфляция

Годовая инфляция в Челябинской области выросла с 7,5% в августе до 7,7% в сентябре.

«Ускорение произошло в основном из-за повышенного потребительского спроса и роста затрат поставщиков непродовольственных товаров», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Банка России по Челябинской области.

Сильнее всего выросли цены в сфере услуг. В Центробанке объясняют это повышением спроса на туристические поездки за рубеж. Это привело к тому, что путевки на отдых в Турции дорожали на 36%. Кроме того, вырос спрос на платные образовательные услуги. В результате ускорился рост цен на курсы иностранных языков и профессионального обучения. Первые, например, стали дороже на 14%.

В секторе непродовольственных товаров рост цен также ускорился. Поставщики и ретейлеры активно переносили в конечные цены издержки, которые увеличились из-за подорожания логистики. Например, компьютерные планшеты стали дороже, чем год назад.

Цены на продовольственные товары увеличились на7,4%. В регионе повысилась стоимость молока, сметаны, сыров и сливочного масла. Последнее – сразу на 34%.

«Это произошло из-за роста издержек производителей и переработчиков молочной продукции на корма для животных, сырье, логистику и оплату труда, – поясняют в ЦБ РФ. – При этом мясо птицы дорожало не так сильно, как в августе – повлиял рост предложения этой продукции в связи с модернизацией и расширением мощностей птицефабрик Челябинской области».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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