В Челябинске зафиксировано пятикратное превышение ПДК сероводорода

В Челябинске зафиксировано пятикратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Данные приводит Единая информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», показатель 5,1 зарегистрирован постом Росгидромета, расположенном на улице Румянцева рядом с городской клинической больницей №6 в Металлургическом районе . Второй пост ведомства, расположенный на улице Трудовой рядом с Каштакским бором, а также пост СККАВ челябинской ТСН на улице Хлебозаводской никаких отклонений от ПДК не отмечают.

Еще одно место, где фиксируется превышение по сероводороду – район рекультивированной городской свалки: там показатель составляет 2,3.

Напомним, в городе объявлен режим НМУ 2 степени. Горожанам рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды лучше отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду желательно выбирать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.



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Челябинск, Ольга Арсентьева

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