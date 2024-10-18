Россия запретила импорт из Казахзстана ряда овощей, зерновых и масличных культур

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) запретил ввозить в Россию из Казахстана часть сельскохозяйственной продукции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под запрет попали мягкая и твердая пшеница, семена масличного льна, чечевица, томаты, перец и дыни. Кроме того, нельзя импортировать через Казахастан семена подсолнечника, происходящие из третьих стран.

Решение принято в связи с увеличением случаев выявления карантинных объектов в поступающей из Казахстана сельхозпродукции. С начала года их количество выросло в 4 раза.

В сентябре Россельхознадзор просил казахстанских коллег приостановить оформление фитосанитарных сертификатов на определенную подкарантинную продукцию, импортируемую в Россию, но в Казахстане эту просьб у проигнорировали.

Нередки и попытки импорта вообще без документов. Так, в первой половине октября зафиксировано семь попыток доставить в Челябинскую область продовольствия с высоким санитарным риском.

«Пресечена попытка ввоза на территорию Челябинской области 80 т дынь, 18 т перца сладкого, 20 т капусты, 0,5 т редьки дайкон, 1,5 т рисовой крупы, которые ввозились из Республики Казахстан, – сообщили в региональном отделении Россельхознадзора. – Перец перевозился по недействительному фитосанитарному сертификату – с исправлениями в документе, остальная продукция перевозилась навалом и без маркировки».

Теперь продукция из соседней страны может перевозиться через территорию России только транзитом и только при наличии соответствующих фитосанитарных сертификатов и прямой перегрузке из железнодорожных вагонов в морские контейнеры.

Челябинск, Софья Артемьева

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