В Челябинске на студентов обманом и угрозами оформляют кредиты, некоторым придется выплачивать банкам более 1 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из пострадавших приехал в Челябинск учиться в колледже из Троицка. В свободное время решил подработать курьером. Возле гипермаркета на улице Блюхера к нему неизвестный молодой человек и попросил перевести деньги через его телефон. Студент отказался, тогда парень выхватил его телефон и пригрозил, что не отдаст. Когда троичанин согласился и ввел код доступа в мобильное приложение банка, новый знакомец оформил кредит и перевел на свой счет 75 тысяч рублей.

Далее история развивалась странно:

«Деньги он обещал отдать наличкой, но что-то пошло не так. И он повез молодого человека в общежитие. У входа, на парковке в этот момент стояли четверо одногруппников. Цыган втянул и их в свою аферу, – пишет telegram-канал «Многонационал». – Взял их телефоны, зашел в приложение банка и также оформил на них кредиты, а деньги перевел себе (почему они вчетвером не смогли дать отпор одному вымогателю, не уточняется – прими. РИА «Новый День»):

– на одного 100 тысяч рублей;

– на другого 145 тысяч рублей;

– на третьего 30 тысяч рублей, а еще взял в долг наличкой 15 тысяч;

– на четвертого парня удалось взять в банке только 10 тысяч рублей.

Общая сумма составила 370 тысяч рублей. Мама одного из студентов сразу отправила сына в полицию. Вместе с ним в райотдел пошли и трое его друзей. Еще один парень писать заявление испугался. Сейчас обратившимся в полицию челябинцам поступают угрозы от табора».

Выяснилось, что пострадавших от вымогателей немало, один из них перевел 1,1 млн рублей.

Ситуацией заинтересовались в следственном комитете:

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ(мошенничество).

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела».

Челябинск, Софья Артемьева

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