На ЧМЗ продлили запрет на движение транспорта на оживленном перекрестке

Ограничения на движение транспорта в районе администрации Металлургического района Челябинска продлили еще минимум на 3 дня.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с продолжающейся реконструкцией участка теплотрассы движение в районе перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров закрыли с 10 октября до 20 часов 18 октября. Однако 8 дней на необходимые работы не хватило.

«Ограничение для транспорта на пересечении Богдана Хмельницкого и Сталеваров продлено до 20 часов 21 октября», – рассказали в мэрии.

Автобус №31 и троллейбус №14 продолжат курсировать по улицам Румянцева, 60-летия Октября,

автобус №41 – по Румянцева – Богдана Хмельницкого – Жукова – Шоссе Металлургов.

Автобус №132 направлен по трассе ЧМК – Сталеваров – Коммунистическая – Дегтярёва – Богдана Хмельницкого, далее по маршруту.

Челябинск, Софья Артемьева

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