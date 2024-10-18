На ЧМЗ продлили запрет на движение транспорта на оживленном перекрестке

Ограничения на движение транспорта в районе администрации Металлургического района Челябинска продлили еще минимум на 3 дня.
Как уже сообщал «Новый День», в связи с продолжающейся реконструкцией участка теплотрассы движение в районе перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров закрыли с 10 октября до 20 часов 18 октября. Однако 8 дней на необходимые работы не хватило.
«Ограничение для транспорта на пересечении Богдана Хмельницкого и Сталеваров продлено до 20 часов 21 октября», – рассказали в мэрии.
Автобус №31 и троллейбус №14 продолжат курсировать по улицам Румянцева, 60-летия Октября,
автобус №41 – по Румянцева – Богдана Хмельницкого – Жукова – Шоссе Металлургов.
Автобус №132 направлен по трассе ЧМК – Сталеваров – Коммунистическая – Дегтярёва – Богдана Хмельницкого, далее по маршруту.
Челябинск, Софья Артемьева
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