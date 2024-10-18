НМУ 2 степени продлили в Челябинске до конца недели

Смог продержится в Челябинской области до вечера понедельника. В областном центре ситуация будет хуже, чем в других городах.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, до конца 21 октября на Южном Урале в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим до 19:00 20 октября в Челябинске объявляется режим НМУ второй степени; затем до 19:00 21 октября – режим НМУ 1 степени.

Кроме того, до вечера 21 октября режим НМУ 1 степени будет действовать в Магнитогорске, Сатке, Златоусте, Коркино, Карабаше, Аше.

Напомним, степени предупреждений определяются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов. При превышении концентраций загрязняющих веществ 1 ПДК передается предупреждение I степени, при превышении 3 ПДК – II степени. III степень предупреждения передается, когда концентрации загрязняющих веществ превышают 5 ПДК.

При этом предприятия должны сокращаться выбросы:

– при первом режиме – на 15% – 20%;

– при втором режиме – на 20% – 40%;

– при третьем режиме – на 40% – 60%.

В некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы.

Челябинск, Софья Артемьева

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