Суд продлил срок конкурсного производства в отношении ОАО «Уфалейникель»

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении ОАО «Уфалейникель» до 7 марта 2025 года. Определения суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Как уже сообщал «Новый День», ОАО «Уфалейникель» до середины 2010-х годов являлось градообразующим предприятием Верхнего Уфалея. Однако весной 2017 года завод остановил работу. В течение нескольких месяцев были уволены порядка 2 тысяч человек. В августе 2017 года «Рост банк» подал в суд заявление о признании предприятия банкротом. В октябре того же года иск был удовлетворен.

В 2020 году имущественный комплекс «Уфалейникеля» продали на торгах за 398 млн рублей. В собственности у должника осталось 100% в уставном капитале ООО «Абразив-НиКо», которому принадлежат шлакоотвалы обанкротившегося предприятия, а также имущество в составе Серовского рудника в Свердловской области.

«Абразив-НиКо» несколько раз пытались продать. Первый раз – за 7 млрд рублей. Постепенно цену снизили более чем в 10 раз.

В октябре 2021 года попытались продать и шлаковые отвалы.

Кстати, еще 100 лет назад «черной горы», ставшей неофициальным символом Верхнего Уфалея, не было: она образовалась в результате 84-летней работы первенца советской никелевой промышленности – Уфалейского никелевого завода (позже ставшего комбинатом, затем акционерным обществом, а теперь – банкротом).

В шлаке содержатся никель, цинк, медь, мышьяк, свинец, хром, кадмий и так далее. Именно поэтому в конце советской эпохи отвал привлек внимание западных промышленников – его хотели купить сначала японцы, потом китайцы. Но власти разрешения на сделку не дали. И шлак использовался исключительно для посыпки городских дорог.

После распада СССР гору тоже несколько раз пытались купить, но владельцы заламывали цену, не интересную для покупателя.

В итоге 3 года назад огромный отвал были готовы отдать за 136 млн рублей. Через каждые 10 дней цену обещали снижать, а минимальную стоимость установили на уровне 13,6 млн рублей.

НО отвал так и не продали.

Не нашлось покупателей и на имущество Серовского рудника.

Сейчас суд дал конкурсному управляющему еще несколько месяцев на завершение процедуры банкротства «Уфалейникеля». Отчет о результатах должен быть предоставлен 6 марта.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

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