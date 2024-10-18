На Южном Урале в школы, детстады и больницы поставляли фальсифицированное масло

В Челябинской области с начала года из социальных учреждений изъято более 385 кг сливочного масла с признаками фальсификации или сомнительного происхождения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, всего в текущем году проверено 393 предприятия, поставлявших продукцию животного происхождения в 1602 социальных учреждения. Выявлено 432 нарушения ветеринарного законодательства, допущенные 88 поставщиками.

23 предприятия снабжали школы, детские сады и больницы фальсифицированной продукцией. В целом 38% проб не соответствовали установленным требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube