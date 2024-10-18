«ММК-Индустриальный парк» представят инвесторам на международной выставке «InRussia»

Компания «ММК-Индустриальный парк» (входит в Группу ММК) совместно с Челябинской областью представляет проект одноименного технопарка на стартовавшей в Минеральных водах международной выставке-форуме «InRussia».

Челябинская область, занимающая шестое место в России по количеству созданных промышленных технопарков, представляет их потенциал в выставочном комплексе «МинводыЭКСПО».

Индустриальный парк ММК, имеющий федеральную аккредитацию от Минпромторга РФ, был создан в 2016 году в левобережной части Магнитогорска и занимает территорию в 66 га. По доступным арендным ставкам инвесторам предлагаются производственные, складские, административно-бытовые и офисные помещения. Резидентам доступны региональные льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль.

Инфраструктура технопарка обеспечивает быстрый запуск практически любого нового производства. Здесь есть вся необходимая инженерия, развитая железнодорожная сеть и современный контейнерный терминал. Дополнительно резидентам предлагаются бухгалтерское и юридическое сопровождение, страхование, обучение персонала, ремонт оборудования и другие услуги.

За годы работы технопарк стал успешной промышленной площадкой, эффективным инструментом поддержки малого и среднего бизнеса. На территории индустриального парка ММК ведут свою деятельность десятки компаний, которыми создано более 1000 рабочих мест.

Совокупный объем инвестиций резидентов в собственное развитие на конец 2023 года превысил 2,5 млрд руб. При этом на один рубль вложений в инфраструктуру со стороны парка приходится 7,9 руб. со стороны резидентов, что говорит об их высокой степени доверия управляющей компании.

Магнитогорск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube