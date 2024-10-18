В Челябинской области назначили врио министра спорта

Исполняющим обязанности министра спорта Челябинской области назначена Анна Кодина. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Как уже сообщал «Новый День», место министра стало вакантным 14 октября, когда предыдущий глава ведомства Александр Гриб руководителем министерства общественной безопасности региона.

Анна Кодина до сегодняшнего дня исполняла обязанности первого заместителя министра спорта региона. Теперь она будет совмещать две руководящих должности – до назначения министра.

Челябинск, Павел Зварзин

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