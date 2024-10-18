«Трактор» на домашнем льду обыграл «Салават Юлаев»

«Трактор» на домашнем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев». Игра только что закончилась в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стартовое вбрасывание выиграли уфимцы и сразу же попытались забить в ворота Закари Фукале. Челябинцы быстро перешли из обороны в атаку. Уфимцы ответили новым броском по воротам, но пробить оборону голкипера «Трактора» не смогли.

«Медведи перехватили шайбу и организовали контратаку. Уфимцы занервничали, и совершили ошибку: нарушили численный состав на поле. Отбывать штраф отправили Артема Набиева. Челябинцы воспользовались преимуществом: на 9 минуте Дилан Сикура из круга вбрасывания ударил в дальний угол ворот уфимцев. Семен Вязовой щитком отбил шайбу, но Александр Кадейкин подобрал отскок и добил шайбу в сетку – 1:0.

На 26-й минуте уфимцы сравняли счет: челябинский нападающий Александр Шаров получил штраф за подножку Нэйтану Тодду, после удаления обидчика Тодд получил пас на синей линии, продвинулся вперед и резко бросил в верхний угол ворот «Трактора», в это время уфимский нападающий Александр Шаров на пятаке закрыл обзор Фукале – 1:1.

Через 6 минут челябинцы вновь вышли вперед, подловив соперника на быстрой атаке: Виталий Кравцов прорвался по флангу и прострелил на пятак, шайба после рикошета отлетела к Владимиру Ткачеву, и тот забил в пустой угол – 2:1.

Уфимцы собрались и в начале третьего периода снова выровняли счет: Тодд от борта сделал поперечный перевод на правый фланг, Никита Зоркин продвинулся вперед и резко бросил под перекладину, а Фукале не успел среагировать – 2:2.

В течение следующих 10 минут соперники били по воротам друг друга при первой возможности. Вязовой один раз спас ворота, все остальные броски были неточными – шайбы летели мимо.

Наконец, Владимир Жарков выиграл борьбу у борта, Михаил Котляревский сместился к центру и резко бросил под перекладину, уфимский вратарь среагировать не успел – 3:2.

Следующие 5 мнут уфимцы «прессовали» челябинского вратаря, но тот устоял: взял две шайбы и еще две отбил.

Между тем, обе команды остались с четырьмя игроками: Джош Ливо и Илья Карпухин были удалены на 2 минуты за грубость.

К концу периода игра переместилась на поле «Салавата», Вязовой дважды спасал команду, но за 1 минуту до финальной сирены его заменили на шестого игрока. И это была ошибка.

Челябинцы выиграли борьбу на пятаке, Семен Дер-Аргучинцев подхватил шайбу и из своей зоны нанес бросок по пустым воротам – 4:2. Финальная сирена.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube