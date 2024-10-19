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Суббота, 19 октября 2024, 09:31 мск

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Два южноуральских военнослужащих вернулись из украинского плена

Двое военнослужащих из Челябинской области вернулись из украинского плена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне между РФ и Украиной состоялся очередной обмен пленными, в результате которого с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены на Родину 95 военнослужащих ВС РФ. В том числе два южноуральца.

«Это военнослужащий срочной службы из Челябинска, а также контрактник из Троицкого района, мамы которых обращались в мой адрес, – рассказала Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. – Оба попали в плен в августе этого года в Курской области».

Челябинск, Павел Зварзин

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