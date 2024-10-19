Снова всухую: «Металлург» проиграл «Витязю»

Магнитогорский «Металлург» проиграл на выезде подмосковному «Витязю». Матч состоялся сегодня в Балашихе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», москвичи играли жестко и за это получили 4 малых штрафа. Еще одно удаление было за нарушение численности игроков на площадке. Но уральцы ни разу не смогли воспользоваться преимуществом.

Первый гол на 8-й минуте забил нападающий «витязей» Дерек Барак. Второй – на 46-й минуте – Владислав Цицюра.

На 58-й минуте «Магнитка» заменила вратаря на шестого игрока, но забить так и не смогла. Итог встречи: 2:0 в пользу «Витязя».

Челябинск, Павел Зварзин

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