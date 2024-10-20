В Челябинске скончался лидер ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин.

Как уже сообщал «Новый День», Чащин являлся активным участником организованной преступной группировки «Турбазовские», действовавшей в Миассе в 1990-е годы. В 2002 году Чащин взял на себя руководство устойчивой вооруженной группой, которую ранее создал находившийся в федеральном розыске за совершение убийства руководитель аналогичной банды, действовавшей в Московской области. Появление банды в Челябинской области было обусловлено тем, что ее создатель до объявления в федеральный розыск постоянно проживал в Миассе и, также как Чащин, являлся членом ОПГ «Турбазовские». Преступная группа, возглавляемая Чащиным, являлась частью преступного сообщества, в которое также входили банды, действовавшие на территории Московской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Чащин к 2002 году активно занимался различным легальным бизнесом на Южном Урале бласти и был заинтересован в получении финансовой и другой материальной выгоды и расширении сфер своего криминального влияния в Миассе. В дальнейшем Чащин стал использовать банду для совершения убийств по найму. Финансирование участников банды и ее деятельности он осуществлял на собственные средства, а также на деньги, получаемые от «заказчиков» преступлений.

В 2002-2005 годах группировка совершила два заказных убийства, а также покушение на убийство. К совершению обоих преступлений Чащин привлекал члена другой банды, уже осужденного судами в других регионах. Преступники выслеживали потерпевших, а затем, наемный убийца из другой группировки, используя огнестрельное оружие или лом, нападал на жертвы. В первом случае довести умысел до конца он не смог, поскольку потерпевшему, которому он дважды выстрелил в голову, была своевременно оказана медицинская помощь. Второго мужчину килер убил в подъезде его дома, после чего при помощи другого участника банды избавился от автомобиля и оружия, задействованных в совершении преступления. За совершение убийства Чащин получил от «заказчика» 30 тысяч долларов, пять из которых оставил себе, остальные передал непосредственным исполнителям. За второе убийство участники банды получили более двух миллионов рублей.

Чащина задержали в ноябре 2012 года, а в июле 2014 года суд признал его виновным в руководстве бандой (ч.1 ст. 209 УК РФ), в руководстве структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (ч.1 ст. 210 УК РФ), в убийстве двух и более лиц, совершенных организованной группой, сопряженном с бандитизмом (п.п. «а,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушения на убийства двух и более лиц, совершенные организованной группой, сопряженные с бандитизмом (ч. 3 ст. 30 п.п. «а,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Учитывая активное сотрудничество обвиняемого со следствием, а также признание им вины, раскаяние в содеянном и наличие на иждивении малолетних детей, ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Накануне Чащин умер в челябинской больнице, куда его привезли в тяжелом состоянии.

Миасс, Павел Зварзин

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